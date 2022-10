Robbie Coltrane è morto all' età di 72 anni | addio all' interprete di Hagrid nei film di Harry Potter

La notizia è uscita poco fa sui maggiori mezzi d'informazione della Gran Bretagna: l'attore, che molti conoscono soprattutto per il suo di Hagrid nella saga di Harry Potter , è morto all'età di 72 anni. "sarà ricordato per di decenni a venire soprattutto per Hagrid...L'attoresi è spento all'età di 72 anni. Amatissimo da grandi e piccoli, e conosciuto soprattutto per il suo indimenticabile ruolo in Harry Potter , in cui ha interpretato Rubeus Hagrid, il ...È morto Robbie Coltrane, attore e comico scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie poliziesca britannica «Cracker» e nella saga di film di Harry Potter, dove interpretava Rubeus ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...