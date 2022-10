Putin | Siamo aperti ai colloqui con l' Ucraina | Non vedo la necessità di incontrare Biden

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Erdogan annuncia: 'In Turchia l'hub internazionale di distribuzione del gas russo'. Mosca afferma: 'Il ponte in Crimea sarà riparato entro luglio 2023'. L'Onu accusa: 'Inrussi usano stupri ...

Chiede di 'recuperare l' orgoglio di quello che', di 'impegnarsi' per i 4 milioni di disabili ... Il primo ad esserlo sarà'. Il presidente del M5s Giuseppe Conte parla di 'sistema valoriale ...E allora, se né Zelensky néstanno cedendo, chi perde Facile, l'Europa . Alle prese con ... Cidimenticati di come questa guerra sia figlia anche di una guerra recitata tra le elezioni ...Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che al momento non c'è più bisogno di "attacchi massicci" sulle infrastrutture ucraine. Lo riferiscono la Tass e Ria Novosti. "La Russia non vuole distr ...Il presidente turco Erdogan: «Il nostro ministero dell’Energia è in contatto con il ministero russo. Non c’è tempo da perdere». L’obiettivo è potenziare la rete nel Mar Nero a discapito di quella vers ...