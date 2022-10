OA Sport

Vicinissimi infine i sudcoreani Hannah Lim - Ye Quan , rimasti attardati al quarto posto con 59.01 (30.17, 28.84) per via di una sbavatura nella dama nella serie di passi in parallelo. Confermano un ...... anche in numero di insegnanti; oltre alle storiche appassionate allenatrici Margherita Pozzetti di Como e Carlotta Scalambra di Milano, grazie alle quali la realtà del, ... Pattinaggio artistico, Budapest Trophy 2022: Matteo Rizzo secondo dopo lo short, terzo Memola L’Hc Castiglione hockey ha presentato, al ristorante pizzeria La Scaletta in via Montebello, le sue squadre: la serie A2, serie B, under 19, under 15, under 13 e tutto il settore del pattinaggio artis ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - E'alle porte la stagione agonistica dell’Hockey Club Castiglione: in pista la serie A2, serie B, under 19, under 15 e under ...