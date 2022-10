Meloni non si piega | Ronzulli fuori dal Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo giorni di passione, Giorgiainizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Già perché la squadra dida proporre al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è ormai a un passo come conferma Silvio Berlusconi che ieri uscendo da Palazzo Madama si è lasciato sfuggire: “Abbiamo un certo numero di ministri su cui siamo d’accordo”. Il Cavaliere contesta “i troppi veti” sulla testa dei big del partito, soprattutto per quello su LiciaSu quali – e soprattutto su chi -, nel Centrodestra le bocche restano cucite. Eppure, come sempre accade in questi frangenti al fine di inviare messaggi in codice agli alleati, qualche spifferoesce dalle segrete stanze. In particolare i tre leader, secondo quanto trapela, avrebbero trovato la quadra sui delicati ministeri dell’Economia che finirà al leghista ...