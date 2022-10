La Sirenetta | ecco quando arriva l' atteso live-action della Disney

Laha un nuovo poster (più magico che mai):le prime immagini di Halle Bailey nei panni di ...Dopo aver visto il primo chiacchierato trailer, l'atteso primo poster. Lain live - action si sta sempre più avvicinando, con un'uscita in sala datata 26 maggio 2023. Diretto da Rob Marshall , con script dello stesso Marshall, Jane Goldman e David Magee, il film ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...La Sirenetta ha un nuovo poster (più magico che mai): ecco le prime immagini di Halle Bailey nei panni di Ariel ...