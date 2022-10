Harry Potter | è morto Robbie Coltrane | l’attore aveva 72 anni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’, deceduto all’età di 72come riferisce TMZ, ha interpretato il personaggio di Rubeus Hagrid nella saga diera malato da tempo.si è spento in un ospedale in Scozia. “era una delle persone più divertenti che io abbia conosciuto, quando eravamo ragazzi ci faceva ridere sempre sul set. Ho ricordi particolarmente belli quando ci tirava su il morale sul set del prigioniero die il prigioniero di Azkaban: ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e faceva battute per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato ...

L'attore scozzese, nato il 30 marzo 1950 a Rutherglen, è morto il 14 ottobre all'età di 72 anni. Figlio di un medico e di una pianista, da giovanissimo trasformò la passione per la recitazione nella ...Dopo Richard Harris e Alan Rickman, se ne va - all'età di 72 anni - un altro amatissimo personaggio della ...La fama planetaria per Coltrane è arrivata quando ha interpretato Rubeus Hagrid il Gigante nei film di Harry Potter, a partire da Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001.Di Redazione Spettacoli L’attore scozzese aveva cominciato come cabarettista nei club di Edimburgo. Cambiando il cognome in Coltrane, in onore della leggenda del jazz John… Leggi ...