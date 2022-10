Guida agli eventi da non perdere questo weekend

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «Mercatanti in Fiera», «Bergamo Sposi», l’ultima tranche di «BergamoScienza», le «Giornate FAI d’Autunno», Toni Capuozzo al «buon tempo festival», la mostra «Vedere Venezia. Ritratto di una città tra Medioevo e Rinascimento», un «Oktoberfest» che termina e un sacco di castagnate per tutta la provincia. E poi concerti, incontri a tema green, letture, mercatini, visitete, trekking e via ad andare per un altro denso finesettimana

