GF Vip 7 | chi lava i vestiti dei vipponi? Fino a oggi nessuno lo sapeva | la scoperta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Chial GF Vip 7? È la domanda che molti telespettatori si fanno ogni volta che il reality show torna in televisione con una nuova edizione. Il 19 settembre 2022 ha preso il via la numero sette e a quasi un mese di distanza dall’apertura della porta rossa sono già cinque iche hanno abbandonato la casa. Il primo è stato Marco Bellavia, che ha lasciato dopo il caso di bullismo di cui è stato vittima. Poi la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita al televoto flash di Giovanni Ciacci per aver pronunciato parole molto pesanti sul conduttore di Bim Bum Bam, l’abbandono di Sara Manfuso e l’eliminazione di Gegia. Leggi anche: “Non c’è niente!”. GF Vip 7, produzione subito avvertita: brutta sorpresa per i concorrenti Chial GF Vip 7? I concorrenti hanno ...

