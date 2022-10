Francesco Profumo a TPI | “Solo la diplomazia può preparare la tregua”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Professor, in questi mesi di crisi lei è impegnato a sostenere uno dei più importanti progetti del Pnrr, quello sul Fondo per la Repubblica Digitale.«Purtroppo, in questa fase difficile, tutti i problemi sono strettamente connessi tra di loro: la guerra, la crisi economica, la crisi energetica, la possibilità di una ripartenza rapida, la possibilità di accesso ai saperi digitali e l’opportunità di trovare nuovi lavori, la lotta contro un nemico antico e temibile come l’inflazione». Perché ha deciso di impegnarsi in questo progetto sulla promozione dei saperi digitali?(Sorride). «Perché ci credo! Mi sembra un impegno importante e utile, ed è legato a tutto quello che abbiamo già fatto in questi anni sul piano della solidarietà sociale. Al fondo del nostro impegno c’è una idea ambiziosa di cui sono convinto. Quale?«All’Italia servono un rilancio e un salto di ...

