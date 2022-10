Europei Under 21 2023 | martedì 18 ottobre sorteggio gironi | Italia in seconda fascia

(Di venerdì 14 ottobre 2022)18si terrà ildeidella fase finale degli21. La cerimonia avrà inizio alle 18:00 e avrà luogo presso il The Romanian Atheneum di Bucarest. Saranno 16 le squadre impegnate nella fase finale, ovvero Georgia e Romania (le due nazioni ospitanti), le nove vincitrici deidi qualificazione (tra cui l’), la miglioree le quattro vincitrici degli spareggi. Quattro i, con l’A e il B in programma in Georgia (tra Batumi, Kutaisi e Tbilisi), mentre i B e D in Romania (a Bucarest e Cluj). Le prime due passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Nelle urne, le Nazionali sono divise per ranking, con l’che parte ...

