Disturbi gastrointestinali tra presente e futuro | l’importanza dei postbiotici in una sempre più efficace strategia gestionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta un Manifesto sintetizza le principali evidenze scientifiche sull’efficacia deinell’evoluzione della cura delle patologie– Si registra una crescente diffusione del 15% nell’ultimo anno del ricorso a strategie gestionali che agiscano favorevolmente sulla sintomatologia, sulla cura e sul generale stato di salute di chi soffre di malattie– Irappresentano una innovativa apertura verso ilper la loro efficacia e sicurezza Milano, 14 ottobre 2022 – A causa dell’aumentata prevalenza delle malattiee deiassociati alla disbiosi circa (40% dei pazienti), ed in considerazione del fatto che terapie farmacologiche (antibiotici in primis, ma anche ...