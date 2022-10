Cocaina | sequestro nel porto di Livorno | 208 Kg nascosti in container di banane

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sequestrati 208 kg dipurissima, che una volta immensa sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 60 milioni di euro. E' questo l'esito dei controlli diretti dalla Procura died effettuati negli ultimi mesi presso illabronico dai funzionari Adm die dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di. Si tratta diche i narcos sudamericani erano riusciti a far arrivare in Italia all’interno di duefrigo carichi die partiti un mese prima da uno scalo portuale ecuadoregno. La spedizione "a grappolo" Per cercare di ingannare le attività ispettive è stato utilizzato il metodo della spedizione "a grappolo", ossia "contaminare" più contenitori da ...

