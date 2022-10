Camera live Twitter | arriva Marta Fascina con chignon in testa I forzisti fanno a gara per vezzeggiarla

Dopo le tre votazioni di giovedì 13 ottobre, andate in fumo per via di un quorum troppo elevato, la 4votazione dovrebbe chiudere la corsa alla presidenza della: basterà la maggioranza assoluta,...leggi anche Come si elegge il presidente dellaElezioni presidentie Senato: la diretta09:11 La Russa: " Voti non del centrodestra Ancora più emozionante " Ignazio La Russa sulle ...La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Oggi si vota per la Camera, Lorenzo Fontana resta il favorito LIVE ...