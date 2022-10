Bus in fiamme | inchiesta interna per capire le ragioni dell’accaduto

Orticalab

Undi linea dell'Air, la società regionale di trasporti, è andato completamente distrutto da un ... Il pullman è stato divorato dalle. A bordo era presente solo l'autista, che è riuscito a ...Due le squadre che si sono portate sul posto, le quali hanno spento leche hanno avvolto interamente il. Per fortuna la corsa era di fine linea e quindi a bordo vi era solo il conducente, ... Bus in fiamme, inchiesta interna all’AIR per capire le ragioni dell’accaduto Un bus di linea dell’Air, la società regionale di trasporti, è andato completamente distrutto da un incendio mentre era in viaggio tra Mugnano del Cardinale e Monteforte ...I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 14’24 di oggi 14 ottobre, sono intervenuti a Monteforte Irpino, sulla SS 7 Bis, al bivio per Taurano, per un incendio che ha interessato un autobus dell’AIR in ...