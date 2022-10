Anziani maltrattati in una casa di riposo nel Pavese | chiusa la struttura | ai domiciliari 4 operatrici e il titolare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ingiurie, urla e mortificazioni continue in “un clima di costante subordinazione e umiliazione“. Vivevano in queste condizioni gli ospiti di una comunità alloggio sociale pernelal centro di un’inchiesta che ha portato alla chiusura dellada parte dei carabinieri del Nas di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia. Quattrodellapere ilsono stati posti aiper maltrattamenti pluriaggravati. Le vittime sono state riaffidate alle rispettive famiglie. Il Nas ha deciso dunque la “sospensione temporanea dell’esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona”, in quanto le indagini hanno evidenziato come la scorsa estate gli, ...