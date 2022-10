XIX legislatura | avvio clamoroso | Fi non entra in Aula La Russa presidente sel Senato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) - Tensione alle stelle tra Berlusconi e Meloni dopo l'incontro di stamani alla Camera. Lei non rimuove veti su richieste del leader di FI, in particolare su incarico di Licia Ronzulli, di lì il colpo ...

- Tensione alle stelle tra Berlusconi e Meloni dopo l'incontro di stamani alla Camera. Lei non rimuove veti su richieste del leader di FI, in particolare su incarico di Licia Ronzulli, di lì il colpo ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il nuovo presidente del Senato della Repubblica, il senatore Ignazio La Russa . "Presidente buon lavoro" è ...(Teleborsa) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il nuovo presidente del Senato della Repubblica, il senatore Ignazio La Russa.A voler fare un conto assolutamente raffazzonato, ma forse non tanto distante dalla realtà dei numeri, nel primo giorno di scuola parlamentare ...