Vietato dire ai figli andate in camera | l' ultima follia dei burocrati di Bruxelles

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La stanza dei miei, di undici e sette anni, è una sala di registrazione che ho -incautamente- evitato d'insonorizzare. È un antro, tappezzato da manifesti dei Kiss, Led Zeppelin e Ozzy Osbourne, alle cui pareti sono appese, come trofei di guerra, chitarre e bassi elettrici che magicamente si animano appena i ragazzi aprono la porta, producendo nelle loro manine suoni diabolici. L'altra sera, per esempio, lo spartito dava, a tutto volume, Rock and Roll All Nite con assolo feroce alla Gene Simmons. I vicini hanno chiamato i carabinieri quando sono passati ai Black Sabbath. Si capirà che, come padre, l'cosa che mi possa venire in mente è di punire Gregorio Indro e Tancredi eruttando il classico «Ora, basta, filate invostra!». Anche perché poi quelli, in, ci vanno davvero, e diventa tosta. Ecco, ...