Terremoto a Catanzaro di magnitudo 4 4 | scossa avvertita in gran parte della Calabria

in Calabria . Una scossa è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa. La magnitudo è stata 4.4 . Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ...Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di, Nicola Fiorita, facendo riferimento alla scossa didi magnitudo 4.4 registrata poco prima dell'1:00 davanti alla costa della ...L'epicentro in mare. La gente si è riversata in strada all'1 di notte, preoccupati di un eventuale sciame sismico (che non c'è stato). Tanta paura e Vigili del fuoco subissati di telefonate dalla popo ...Madonna di Campiglio, previsioni meteo per il 13/10/2022. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 1°C e massima di 13°C ...