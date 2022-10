Son | volée sotto la traversa! Tottenham - Eintracht | la sintesi

LA NAZIONE

Il girone D vede in testa il Tottenham di Antonio Conte con 7 punti grazie al 3 - 2 sull'Eintracht (4), secondo il Marsiglia di Tudor che vince 2 - 0 ...qua per un obiettivo, che è quello di far parte di questa squadra incredibile - ha detto all'... Ripetuti anche gli esercizi su smash eprima di iniziare un tirato set di allenamento in cui ... La Virtus Comeana adesso vola Tobbiana e Querce sono in forma