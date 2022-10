Sanità | leggo delle nuove case di comunità e penso | ne avevamo proprio bisogno?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Siamo in attesa di conoscere la composizione del nuovo governo ed io sono in attesa di conoscere il nome del nuovo ministro alla Salute e dei suoi collaboratori. Sembra tramontata l’ipotesi di Letizia Moratti che si è resa indisponibile perché preferisce continuare a “disturbare” l’attuale ricandidato alla presidenza della regione Lombardia il prossimo anno. Speriamo che il sostituto di Roberto Speranza sia un tecnico che abbia idee salde per risparmiare, prima di spendere, e di allocare bene le scarse risorse di medici ed infermieri. Nel mentre mi pare opportuno ritornare su un argomento secondo me delirante su cui prendere subito provvedimenti a livello locale e nazionale. Ledi. Sono stati stanziati 7 miliardi di euro per la, il fulcro degli investimenti sarà destinato alla loro costruzione ed allestimento. ...