Salvini | “La Lega fa gioco di squadra | vale per il Senato e per il governo”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ROMA – “Lafa, non dico volentieri perché Calderoli è un grande, conosce ogni articolo e ogni angolo del regolamento del, fa un passo di lato… ma giochiamo die se c’è da fare un passo di lato lo facciamo,per ilper il, per partire presto e bene”. E’ quanto ha detto il leader della, Matteo, parlando con i giornalisti fuori dal. E, sull’elezione di Ignazio La Russa a presidente del, scrive su Twitter: “Complimenti al presidente delIgnazio La Russa, sostenuto dall’intero gruppo della. Buon lavoro!”. L'articolo L'Opinionista.

Fanpage.it

Al Senato si vota Ignazio La Russa 10:33 Governo: incontro fra Meloni e Berlusconi alla Camera 10:07, verso voto a La Russa.incontra eletti 10:01 Giorgia Meloni arrivata a Montecitorio ..."Complimenti al presidente del Senato Ignazio La Russa, sostenuto dall'intero gruppo della. Buon lavoro". Lo afferma in una nota il leader dellaMatteo. . 13 ottobre 2022 Ministri governo Meloni, tutte le richieste della Lega di Salvini: dal Viminale all'Economia ROMA - "La Lega fa, non dico volentieri perché Calderoli è un grande, conosce ogni articolo e ogni angolo del regolamento del Senato, fa un passo di ...Colpo di scena per la presidenza della Camera. Dopo l’elezione di Ignazio La Russa al Senato è Dagospia a lanciare una bomba ...