Putin ad Astana | ' Il mondo sta diventando multipolare | l' Asia ha un ruolo centrale' Poi sull' Afghanistan

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Vladimirè ad, in Kazakhstan, dove nella giornata di oggi incontrerà Erdogan per provare ad aprire spiragli sui negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, il presidente ...

Così il presidente turco, Erdogan, parlando del conflitto in Ucraina al vertice di, dove incontrerà il presidente russo,. "L'obiettivo della Turchia è fermare lo spargimento di sangue ...Il presidente russo Vladimirarrivato stanotte nella capitale kazaka, dove parteciper al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riporta l'agenzia Tass. ...La tensione non si ferma: la guerra in Ucraina prosegue tra minacce, morti e accuse. Se Kiev continuerà i suoi attacchi terroristici, la risposta della Russia sarà ...“Gli sforzi della Turchia con Russia e Ucraina, per frenare gli effetti negativi della guerra sono stati elogiati da tutti“, ha affermato Le parole del presidente turco nel corso del vertice in Kazaki ...