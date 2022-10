Parlamento | al via le elezioni Primo test per Meloni | occhio al Senato – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pronti, via. La XIX legislatura italiana inizia oggi alle 10.30. Doppio appuntamento per gli eletti a Camera ein simultanea. Dopo i lavori di apertura, deputati eri voteranno i loro presidenti in quella che è a tutti gli effetti la prima partita veramente politica per il nascituro governo. Il voto alL’attenzione è tutta rivolta al, dove – come spesso accade – i numeri della maggioranza sono più risicati (112 con maggioranza di 101) e dove i franchi tiratori sono sempre in agguato. In apertura di seduta la senatrice a vita Liliana Segre veste i panni di presidente temporaneo in virtù del fatto che è la più anziana in Aula (Napolitano, cui sarebbe spettato questo ruolo, non sarà presente per motivi di salute). Dopo il discorso di apertura, gli eletti iniziano le ...