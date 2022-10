Mina Settembre 2 | anticipazioni terza puntata | dubbi e bugie

(Di giovedì 13 ottobre 2022)delladi2, in onda domenica su Rai Uno il 16 ottobre, tutto quello che c’è da sapere Due nuovi episodi della seconda stagione disono andati in onda ieri, domenica 9 ottobre, su Rai Uno e i tantissimi telespettatori non vedono già l’ora di scoprire tutto ciò che succederà nella. Serena Rossi in2 (Screenshot da Facebook)In seguito ad alcuni avvenimentidecide di tornare a Procida, proprio nel bed&breakfast in cui era stata durante l’estate con Gianluca. Il motivo? A quanto pare uno strano ospite si rifugerà lì insieme al figlio ed è per questo che lei tornerà ...

Non si ferma un attimo Giorgio Pasotti che, mentre ogni domenica è in onda con2 , dal 9 al 13 novembre a Cagliari porterà in scena il famosissimo Hamlet di Shakespeare. Celebre è la frase 'essere o non essere, questo è il dilemma' e proprio su questo si è ...Curiosi di scoprire chi è il suo attuale compagno Come si chiama e di che cosa si occupa il compagno di Marisa Laurito In attesa della puntata di Domenica sera di, che come raccontato ...Ascolti del 9 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Mina Settembre 2 ha conquistato nel primo episodio: 4.769.000 spettatori e 24,9% di share e nel secondo: 4.532.000 e 27,9%. Su Rai3 l’esordio… Leggi ...I dati Auditel relativi alla serata di domenica 9 ottobre rivelano che Mina Settembre ha nettamente battuto Scherzi a parte.