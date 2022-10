Juventus | brutte notizie da Di Maria | l’esito degli esami e i tempi di recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laè reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro il Maccabi, la qualificazione agli ottavi di finale è ormai appesa ad un filo. La squadra di Allegri è sempre più in crisi, anche in campionato la situazione è molto difficile con la vetta della classifica già distante 10 punti. Piove sul bagnato per la, la squadra non potrà contare nelle prossime partite sulle prestazioni di Di. L’argentino è stato costretto al cambio contro gli israeliani per un problema muscolare, oggi è arrivatoaccertamenti. “Glidiagnostici ai quali si è sottoposto Diquesta mattina presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo ...