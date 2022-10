Incidente su via Portuense a Fiumicino | giovani sbalzati dalla moto finiscono oltre il fossato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022)nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 ottobre, su via, a. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti, una, sulla quale viaggiavano due ragazzi si è scontrata con un'auto che stava girando in una traversa, a ridosso del Qc Terme. I due, nell'impasto, sono statitra le campagne. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Ingenti le ripercussioni sul traffico. Lunghe code si sono registrate tra Parco Leonardo e il Qc Terme, in entrambe le direzioni. Saltata anche una corsa del Tpl.