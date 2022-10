Glee | arriva la docuserie su Discovery+ che racconta i retroscena sul set

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quanto accaduto sul set disarà documentato in una nuova serie prodotta per, dove verranno svelati tutti idello show musicale statunitense., i segreti del successo targato Ryan Murphy La docu-serie sarà composta da tre episodi in streaming che saranno visibili su. Il progetto di Ryan Murphy racconterà tutti i segreti dei membri della troupe, comprese le loro esperienze sul set e alcune dichiarazioni esclusive sulla serie originale, andata in onda con 100 episodi dal 2009 al 2015. I fan potranno così scoprire tutti gli alti e bassi della produzione, così come la gestione delle controversie nate dalle famiglie delle star, tutti dettagli mai rivelati prima d’ora. Tra le avventure narrate nella docu-serie anche gli argomenti più spinosi ...