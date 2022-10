Festa Roma 2022 | al via 17esim edizione con red carpet stellare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – È partita ufficialmente la diciassettesimadelladel cinema di. Sul reddella kermesse capitolina, in un Auditorium graziato dalla pioggia, molte celebrità italiane e internazionali. Da James Ivory, che riceverà stasera il premio alla Carriera, ad Anne Parillaud (indimenticabile ‘Nikita’ di Luc Besson) fino a Louis Garrel. A solcare il tappeto rosso, oltre al presidente della Fondazione Cinema perGianluca Farinelli e al direttore artistico Paola Malanga, in prima linea i protagonisti del film d’apertura, ‘Il colibrì’: la regista Francesca Archibugi, Pier Francesco Favino, Benedetta Porcaroli, Laura Morante, Kasia Smutniak, Massimo Ceccherini, Marco Mengoni (che ha scritto la colonna sonora del film). Ospiti della prima serata della ...

È partita ufficialmente la diciassettesima edizione delladel cinema di. Sul red carpet della kermesse capitolina, in un Auditorium graziato dalla pioggia, molte celebrità italiane e internazionali. Da James Ivory, che riceverà stasera il premio ...Del Cinema di2022: i 15 film (e serie tv) che aspettiamo di più Ok, la smettiamo di giocare con i vostri sentimenti e vi confortiamo dicendovi che le lunghe riprese finiscono su YouTube, ...Pierfrancesco Favino in conferenza stampa su Il Colibrì: "Chi vedrà questo film in sala si sentirà meno solo".Geppi Cucciari è la madrina della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’autrice e conduttrice ha sfilato oggi, giovedì 13 ottobre, sul red carpet di apertura per poi salire sul pa ...