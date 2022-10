Droga | spaccio con micro-cellulari | 12 arresti nel Casertano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –-telefoni dedicati, utenze fittiziamente intestate ad extracomunitari, una società di noleggio auto gestita direttamente con diverse abitazioni a disposizione. E’ così che un’organizzazione di spacciatori dicon base a Sessa Aurunca e Mondragone, nel, riusciva ad assicurare un’attività efficiente e a mettersi al riparo da interventi delle forze dell’ordine; almeno duemila gli episodi di cessione di, in particolare cocaina, crack, hashish e marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che hanno smantellato il gruppo su cui indagavano da almeno quattro anni. Dodici le persone arrestate dai carabinieri su ordine del Gip di Napoli (otto sono finite in carcere e quattro ai domiciliari), mentre ad altri due indagati ...

...di 30 anni che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti di Caltanissetta per detenzione ai fini didi ...... denunce in stato di libertà e documentati oltre 2mila episodi dial dettaglio, identificati assuntori segnalati all'autorità amministrativa e sequestrate oltre 500 dosi ditra cocaina, ...E’ stata fissata la prima udienza preliminare, davanti al gup Maria Militello presso il tribunale di Messina, per uno dei filoni d’indagini dell’operazione antidroga portata a termine dai Carabinieri ...Un pregiudicato di 30 anni che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti di Caltanissetta per detenzione ai fini di s ...