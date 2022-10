Calcio | Europa League 2022-2023 | 2-2 tra Lazio e Sturm Graz | tutto aperto nel girone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ladi Maurizio Sarri continua a soffrire in. Nelpreliminare arriva un altro pareggio per la banda biancoceleste che in campionato invece sta trovando un filotto davvero eccezionale. La squadra laziale all’Olimpico viene fermata sul 2-2 dagli austriaci dello. A sbloccare il risultato ci pensa sul finale del primo tempo il solito Ciro Immobile: rigore trasformato al 45? per il bomber biancoceleste. Partita molto nervosa e a farne le spese è Manuel Lazzari, espulso per doppia ammonizione poco prima del fischio di metà gara. Gli austriaci tornano in campo molto aggressivi e trovano il pari al 56? con il neo entrato Boving. Pedro al 70? ristabilisce le distanze, su un bellissimo assist di Felipe Anderson, ma Boving è scatenato e a 7? dal termine trova ...

Inla Lazio non riesce ad avere la marcia vincente esibita in campionato (quattro successi di ... Non è detta l'ultima parola per la Lazio in Europa League. Dopo aver disputato le prime tre partite del girone, i biancocelesti possono ancora scrivere il proprio destino nella ... Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 2-2 Lazio-Sturm Graz, match valido per la quarta giornata del gruppo F di Europa League, disputato allo stadio Olimpico di ...