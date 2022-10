Afragola | carabiniere fuori servizio sventa una rapina in tabaccheria | il video della colluttazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Unlibero dalhato unain unadi(Napoli). A entrare in azione due persone, armate di pistola poi rivelatasi a salve. All’interno del negozio c’era il militare che ha ingaggiato unacon itori. Uno di loro ha esploso dei colpi per fermare il, che invece ha bloccato uno dei due. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Sottoposti a medicazione il militare e lo stesso arrestato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

