A Berlusconi non piace La Russa | è show al Senato – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma – “Forza Italia che non vota,si, però poi manda aff il candidato Presidente del. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda rilanciando ildello scambio intra Silvioe Ignazio La. “Un macello poco edificante. L’Aula delusata per dare segnali sul governo con noi tutti appesi alla Ronzulli. E dopo un bellissimo discorso della Segre che invita al rispetto del luogo in termini di forma, un bel vaffa dial candidato alla presidenza deldella destra (neo eletto – ndr)”, commenta poi ...