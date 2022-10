Xi Jinping sta truffando Putin? Lo scenario clamoroso di Marta Dassù

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, nella puntata dell'11 ottobre, analizza l'escalation militare in Ucraina. Secondo la analista dell'Aspen Institute Italia ed ex viceministro degli Esteri nei governi Monti e Letta, "Il ponte di Kerch in Crimea era un obiettivo militare legittimo" e per questo è stato attaccato. "Era un progetto personale di Vladimircon grande fanfara inaugurato nel 2018 passava tutto il rifornimento per le forze armate russo", spiega la. "Non era un attacco a una infrastruttura civile". Il problema della guerra sarà sul tavolo del nuovo governo e, aggiunge la ex viceministro, "l'unica manifestazione che ha senso è quella che preme sul vero partito della guerra che è la Russia che ha aggredito un Paese sovrano". Ora il punto sono i negoziati per arrivare ...