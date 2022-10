Ultime Notizie – Camera e Senato | Letta | “Scheda bianca Pd su voto presidenti”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “L’elezione del presidente dellaavverrà presumibilmente venerdì mattina e dobbiamo esserci tutti. Sarà la quarta votazione. All’attesa è che il presidente venga eletto già domani. Quindi domanie venerdì. Si sentono dire delle voci, non c’è nulla di formalizzato da parte della maggioranza. La logica vuole che come primo approccio noi votiamoper motivi abbastanza evidenti e anche per rispetto nei confronti dell’assemblea”. Così Enrico, segretario del Pd, all’assemblea degli eletti dem. “Ovviamente se poi ci saranno mutamenti, cose imponderabili, saremo pronti a riunirci in tempo reale per qualsiasi forma di aggiornamento”. “Il 20-21 ottobre c’è un consiglio europeo molto importante a cui parteciperà l’attuale ...

Il Sole 24 ORE

"Chiediamo alla Commissione un approccio comune su una serie di misure per affrontare i prezzi elevati del gas. Nellesettimane abbiamo tenuto discussioni aperte e costruttive per affrontare la questione degli alti prezzi del gas. Siamo partiti da idee e documenti diversi. Ci siamo incontrati nello spirito del ...I media cinesi nellesettimane hanno fatto un bilancio entusiasta di questi 10 anni al potere di Xi, ma è evidente che Pechino si trova a dover affrontare una serie d'incertezze e problemi non ... Ultime notizie. Fdi: accordo sulle presidenze di Camera e Senato. A palazzo Madama resta in pole La Russa. Berlusconi rientra in Aula Grande conoscitore del pensiero di Croce, Galasso in questa ricerca - che è tra i suoi ultimi lavori - in cui ha approfondito tutta l'opera crociana, compresi i sei volumi dei Taccuini di lavoro, ci ...Atletico Madrid - Bruges Champions 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...