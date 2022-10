Questo Napoli fa faville! Splendido poker all’Ajax | staccato il pass per gli ottavi di Champions League

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Al Maradona è festa azzurra!, primo in classifica nel campionato di Serie A, fa davvero faville, questa sera, ha fatto impazzire di gioia tutti gli spettatori presenti allo stadio, e non solo. La squadra di Spalletti ha giocato una grandissima partita contro l’Ajax, valida per la quarta giornata della fase a gironi di. Lozano ha sbloccato subito il match, con una rete al 4?, poi ci ha messo lo zampino Raspadori, col gol del raddoppio al 16?. Al rientro in campo dall’intervallo, l’Ajax ha dato segnali di reazione, accorciando le distanze col gol di Klaassen al 49?. Al 62?, a causa di un tocco di mano, alè stato assegnato un calcio di rigore: Kvaratskhelia, dal dischetto, non ha sbagliato, portando i suoi sul 3-1. Un finale di fuoco, con l’Ajax che ha accorciato ...

Azzurri che con successo si confermano al primo posto del gruppo A, balzano a quota 12 punti frutto di quattro successi in altrettante gare. Diretta Ajax: cronaca live 90'+5 - Fine ... Napoli, Giuntoli: "Questo Napoli mi piace perché ha fame e ambizione" Altro successo in Champions per il Napoli, che conquista gli ottavi di finale battendo 4-2 l'Ajax al Maradona: Spalletti perde Anguissa Il calcio del Napoli continua a far divertire e anche tanto. La ... Finisce 4-2 la sfida del Maradona tra Napoli e Ajax. Gli azzurri volano così agli ottavi di Champions League con 2 turni d'anticipo. 20:39 - FINISCE QUI! 92' - ...