Milan | Maldini si sbilancia | “Rinnovo di Leao? Prima dei Mondiali”

Rafael Leao sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Ilè stato bravo a portarlo in rossonero ma adesso il suo talento è ben noto a tutti e i grandi ...anche Paolo...Come raccontato danelle scorse settimane, ilsi considera assolutamente estraneo alla vicenda e non giungono conferme circa il presunto incontro con la dirigenza della società ...Secondo quanto riporta Record in Portogallo, il Tribunale Federale Svizzero ha respinto il ricorso presentano dal Lille in merito al noto caso ...Calciomercato: continua a tenere banco in casa Milan, il rinnovo di Rafael Leao, sulla questione si è espresso anche Paolo Maldini. Le parole ...