Malore in classe a Verona | maestra muore davanti agli alunni

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È morta sotto gli occhi atterriti deglidella suae a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Giovanna Fabrica, 44 anni,alla primaria “Carlo Ederle” di Villa Bartolomea, in provincia di, si è accasciata inper unimprovviso ieri pomeriggio poco dopo le 14. Immediato il tentativo di soccorso di un collega che ha proseguito per oltre un quarto d'ora tutte le manovre nel tentativo di strappare alla morte Giovanna. Nel frattempo sono arrivati un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso diEmergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall'istituto. Purtroppo, però, dopo un'altra mezzora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, la giovane insegnante non ce l'ha fatta.

Giovanna Fabrica, maestra alla scuola primaria, si è accasciata inper unimprovviso. La docente era originaria a Naro. 'Siamo ancora sotto shock, ma dobbiamo farci forza per stare ...... in provincia di Verona, insieme al marito Angelo, e che è stata stroncata da un improvviso... Un angelo custode, il maestro Tommaso De Stefani , che avrebbe dovuto entrare in, ha tentato ...VERO GIORNALE, edizione 11 ottobre 2022 – Il telegiornale di FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA Si tratta di una guerra economica contro l’Europa per arrivare alla sua de-industrializzazione e far regred ...La maestra è morta sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso contro il quale non c'è stato nulla da fare ...