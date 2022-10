LIVE Berrettini-Carballes Baena 2-3 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | tante chance per l’azzurro in avvio | ma permane l’equilibrio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. Lo spagnolo difende egregiamente anche questo turno di servizio ai vantaggi. A-40 Prima vincente al centro. 40-40 IL ROVESCIO IN DIAGONALE! Si apre il campo con il dritto e poi conclude con il rovescio. 40-30 Cerca la palla corta in corsa, ma la palla quasi non parte. 30-30 Back di rovescio che rimane bassissimo, dritto lungolinea e transizione vincente verso la rete. 30-15 Bella prima esterna di: traiettoria difficile da leggere. 15-15 A mezza rete la risposta di rovescio di. 0-15 DRITTONE IN CORSA! Ha fatto un buco per terra! 2-2. La palla corta a suggellare un buon turno di battuta. 40-30 Gran prima e smash a chiudere. 30-30 Prima vincente al centro a 223 km/h. 15-30 Arriva in ...

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla.- CARBALLES BAENA, ATP FIRENZE 2022: PROGRAMMA MERCOLEDI' 12 OTTOBRE Ore 11:00 Erier/Miedler (AUT) - ...SEGUI ILPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Carballes Baena si affronteranno oggi, mercoledì 12 ottobre, come quarto match sul Campo Centrale dalle ore 11:00 (al termine ...E come primo appuntamento tennistico nel circuito ATP ha deciso di sponsorizzare l’UniCredit Firenze Open. Raccattapalle dell’UniCredit Firenze Open, vestiti da U.S. Polo Assn, e dal gennaio 2008 prod ...Matteo Berrettini scenderà in campo contro Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo ATP 250 di Firenze. Come seguire il match in tv oggi.