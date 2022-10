La nuova avventura di Pauline Ferrand-Prevot

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo i quattro titoli mondiali conquistati lungo il corso della sua meravigliosa stagione,ha annunciato la suaoff road: dal prossimo mese di gennaio correrà infatti con la Ineos Grenadiers. Una notizia davvero importante ma che non ha sorpreso gli appassionati, essendo stata fonte di rumors già dalle scorse settimane; la transalpina aveva infatti annunciato la separazione da BMC e ora entrerà a far parte della grande famiglia della corazzata britannica. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo su pista, ecco il programma completo delle gare Parigi 2024 l’obiettivo principale dellaReduce dall’essere diventata la prima campionessa mondiale nel gravel, la trentenne ora è pronta a cominciare la sua ...

Libertà Sicilia

... soprattutto nei primi capitoli di questa. Ma c'è un momento che conserva nella propria ... Tornando al derby, il gol all'Empoli ha datolinfa a Lukic , che nelle ultime settimane era ...Unastorica impresa delle nostre ragazze che sognano di eguagliare il risultato dei maschi (... E un'che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai', il commento messo a ... Siracusa. Pallanuoto, nell’Ortigia c’è entusiasmo per la nuova avventura in Euro Cup Guardate il trailer e scoprite la data d'uscita di A spasso col panda, nuovo film d'animazione per tutta la famiglia distribuito da Eagle Pictures.Tra le tante persone che hanno fatto gli auguri a Daniele De Rossi per la sua nuova avventura come allenatore della Spal, c’è anche Rosella Sensi. L’ex Presidente della Roma, attraverso il suo profilo ...