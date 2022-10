A differenzaaltre canzoni tipicamente estive, che hanno un tono leggero e frizzante, questa ... Il brano è stato scritto da Carboni a quattro mani con Tommaso, ex voce dei TheGiornalisti ...Vittorio (Alessandro Tersigni) trova una lettera scritta da Matilde (Chiara Baschetti) e a quel punto gli viene l'ispirazione giusta per lo slogan pubblicitario. Veronica (Valentina Bartolo) vuole ...Il Paradiso delle Signore 7, come reagisce Adelaide contro Umberto Il Paradiso delle Signore 7, cosa fa adesso Flora contro AdelaideIl Paradiso delle Signore 7, Veronica e Ezio possono sposarsi davvero A Casa Colombo Ezio chiede dove sia Gemma nella puntata 23 della stagione 7. É uscita prima, essendo stata convocata prima al ...