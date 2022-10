ilmessaggero.it

Resta il fatto che hanno inventato ilsulla base di un mito inesistente e alimentato un odio sociale che non so quando si placherà ", conclude il suo attacco Roy de Vita.torna Fino alla fine di quest'anno, la Certificazione verde è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di ... Green pass ritorna Pregliasco: «Nuove misure se contagi aumentano» Aumentano i contagi in Italia e si parla di un ritorno del Green Pass, il parere del virologo Fabrizio Pregliasco ...Green pass torna Fino alla fine di quest'anno, la Certificazione verde è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza ...