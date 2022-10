Gazzetta | Juventus | Di Maria rischia tra i 20 e i 40 giorni di stop

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Juve ieri ha perso contro il Maccabi e ha perso di nuovo anche Angel Di. Per l’argentino si profilano all’orizzonte tra i 20 e i 40di, scrive ladello Sport. La partita di Diè durata poco meno di mezzora. Dopo 24 minuti di gioco, gli è stato fatale uno scatto. “Angel ha avvertito una sorta di “coltellata” ai flessori della coscia destra. La smorfia dello juventino non fa presagire nulla di buono, a maggior ragione visti i precedenti. Didi doversi fermare dai 20 ai 40”. Larientrerà in Italia nel pomeriggio e dunque l’argentino sarà sottoposto agli accertamenti di rito solo domani. “Se gli esami evidenzieranno una lesione di primo grado, l’ex Psg potrebbe tornare prima ...

Lacade sul campo del Maccabi Haifa per 2 - 0: gol al 7' di Atzili, protagonista assoluto e autore della doppietta al 42'. Si fa anche male ...Dopo la sconfitta per 2 - 0 contro il Maccabi in Champions League laandrà in ritiro per cercare di uscire dal momento di crisi: il derby con ...Apertura della Gazzetta dello Spor: “‘Vergogniamoci’“, “Juve ko ad Haifa, Agnelli è una furia“, “Il presidente: ‘Allegri resta. Tutto ..."Pensate se, con questi risultati, ci fosse stato - che ne so - Sarri in panchina. Lo lasciavano direttamente sulla strada tra Haifa e Tel Aviv, al confine con la ...