Frammenti di Paradiso | giardini nel tempo alla Reggia di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)di lettura: 2 minuti– Sabato 15 ottobre un nuovo appuntamento con le iniziative di approfondimento gratuite a cura di esperti d’eccezione. Alle ore 10,30, i visitatori saranno accompagnati dcuratrice dell’esposizione Alberta Campitelli Alessandro Cremona per il focus dal titolo: “Iluogo del potere e della rappresentazione”. La visita, attraverso le opere esposte, vuole approfondire un altro aspetto peculiare deie il loro utilizzo come scenografia ideale per eventi legaticelebrazione del potere del committente. Un utilizzo che viene spesso metaforicamente traslato nell’ambientazione di miti pagani o di episodi della storia sacra. Il giardino, infatti, è il microcosmo dove il suo committente trova lo scenario perfetto per rappresentare ...