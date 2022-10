Festival Metaverso | Vulpis | calcio pronto a raccogliere la sfida

Libero Tv

Ce ne ha parlato Marco Calonego, responsabiledell'azienda, ospite alle OGR di Torino aldelorganizzato da ANGI. 12 ottobre 2022Lo ha detto Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro, intervenuto a Torino aldela Torino. "Per il calcio, anche si Serie A e B, l'obiettivo oggi è creare con i tifosi ... Festival Metaverso, l'impegno di Mini: sempre con gli innovatori Ce ne ha parlato Marco Calonego, responsabile Metaverso dell'azienda, ospite alle OGR di Torino al Festival del Metaverso organizzato da ANGI.Torino, 12 ott. (askanews) - "L'innovazione è un aspetto moltoimportante per Mini, in un certo senso è parte del nostro DNA. La prima Mini è stata prodotta nel 1959, come risposta una crisi petrolifer ...