Femminicidio a Osimo | donna uccisa a botte | arrestato il marito

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Massacrata didal. Sarebbero state le percosse la causa della morte di unadi 41 anni, Ilaria Maiorano,a Padiglione di, in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dall'edizione online del Corriere Adriatico, i due erano sposati e avevano due figli piccoli. Laè stata trovata senza vita nella sua abitazione, un casolare in campagna, dove viveva con l’uomo, di origine marocchina,dai carabinieri che conducono le indagini.

Ricostruito, invece, il contesto in cui è maturato quello che sembra l'ennesimo. L'... alla periferia di Padiglione di, il sindaco della città Simone Pugnaloni e l'Imam della moschea ...È un momento difficile per tutta, ci stringiamo intorno al dolore della famiglia'. Secondo il sindaco, Ilaria era ' Una persona dolce, con il sorriso sulle labbra'. Dodicesimo...L’uomo era ai domiciliari per droga. Nell’appartamento c’erano le due figlie di 8 e 5 anni. Sul corpo della donna contusioni compatibili con le botte. La famiglia era aiutata dai servizi sociali ...Un nuovo femminicidio, stavolta ad Osimo, in provincia di Ancora: una donna di 41 anni è stata ritrovata morta in casa, uccisa di botte dal marito.