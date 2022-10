CorMez | la famiglia De Laurentiis ha saputo dare valore a talenti inespressi o solo potenziali

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) LaDeè un modello per la valorizzazione di. Luigi e Aurelio hanno gli occhi dell’Italia puntati addosso, scrive il Corriere dello Sport. Nel Napoli, Kvara, Kim, Lobotka e Raspadori. Cheddira, Antenucci e Caprile nel Bari. Ed entrambe le squadre sono in testa alle rispettive classifiche, in Serie A e in Serie B. “Primi con il Napoli in serie A, in testa anche con il Bari in B. Se qualcuno in estate avesse predetto allaDeche l’ottobre calcistico sarebbe stato contrassegnato da questo doppio exploit, forse nemmeno ai piani alti della Filmauro ci avrebbero creduto. Da un lato il club partenopeo, teoricamente impoverito dall’addio di Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens; ...