CdS – Mbappé | i motivi della rottura con il Psg

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-12 13:34:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Cinque mesi fa sembravano rose e fiori. Era il 21 maggio quando il Psg annunciava in pompa magna il rinnovo di Kylianfino al 2025. Super bonus alla firma (125 milioni) più un ingaggio da 83 milioni lordi (oltre 40 netti) superiore a quello delle altre due stelle dell’attacco parigino: Neymar e Messi. Nell’accordo, una serie di clausole che il fenomeno di Bondy aveva fatto mettere per evitare brutti scherzi. Alcune per iscritto, altre sulla fiducia. Quella che ora è venuta meno dopo mesi di frecciate, facce inequivocabili, atteggiamenti da superstar che fino a un anno fa sembravano non appartenere a quel ragazzo sempre sorridente, apparentemente umilissimo, cresciuto in una banlieue parigina e diventato un fenomeno mondiale. In Spagna ...