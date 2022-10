(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l'attrice ha raccontato su Instagram la sua esperienza, lanciando un messaggio di speranza: «Il dolore, i pensieri negativi, le crisi non devono essere nascosti o negati, ma abbracciati, perché sono parte della nostra stessa esperienza umana».

Bryce Dallas Howard: «Combattere la depressione è stata la sfida più grande»