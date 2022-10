Bollette | l' allarme sulle modifiche unilaterali | C' è confusione

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori lancia infatti un. "Le società dell'energia stanno praticando una 'scrematura' dei ...Nessun, ma la questura di Brescia tiene monitorata la situazione. Il caroche sta mettendo in difficoltà, famiglie, imprese e attività commerciali potrebbe fare salire la temperatura ...Codacons lancia l'allarme sulle modifiche unilaterali dei prezzi: "C'è consusione. Le società dell'energia stanno praticando una 'scrematura' dei propri clienti" ...Il peso dei rincari energetici mette a rischio la tenuta del sistema economico Il peso dei rincari energetici mette a rischio la tenuta del sistema economico, nel quale ci sono settori per i quali le ...