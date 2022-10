Globalist.it

"Con lei il 7 di novembre - ha aggiunto Giani - presenteremo il finanziamento per consentire a tutte le famiglie che hanno bambini piccoli di poter frequentare l'nido gratuitamente con redditi ......uno scuolabus" Leggi Anche Il sindaco di Sefro rinuncia allo stipendio per far riaprire l'del ... ritrovata in lacrime nel deposito Leggi Anche Montorio al Vomano (Teramo), scuolabussolo ... Asilo gratis ai redditi inferiori ai 35mila euro: l’annuncio del presidente della Toscana FIRENZE: Sono in dirittura d'arrivo misure per garantire la gratuità dell'accesso agli asili per i bimbi delle famiglie toscane dal reddito più basso ...Eugenio Giani: "A Bruxelles presenteremo il finanziamento per consentire a tutte le famiglie che hanno bambini piccoli di poter frequentare l'asilo nido gratuitamente con redditi familiari sotto i tre ...